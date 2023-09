Nederland benoemt nieuwe advocaat-generaal bij OM

DEN HAAG – het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft een nieuwe advocaat-generaal. Aanklager Eva Bos neemt het stokje over van Leomar Angela, vooral bekend van de hoger beroepszaak tegen ex-minister George Jamaloodin.

De benoeming van Eva Bos gaat in per 15 oktober.

Bos is sinds 2011 werkzaam als officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Sindsdien heeft zij een stevig fundament gelegd en veel ervaring opgedaan in het aansturen van diverse

onderzoeken. Haar portefeuille had als taakaccent georganiseerde criminaliteit, recherche en kwaliteit,

Matrixteam, forensische opsporing en terrorisme.