Nederland biedt Curaçao studiebeurs en leerstoel aan na eerherstel voor Tula

DEN HAAG – Na het officiële eerherstel voor de Curaçaose verzetsheld Tula, heeft de Nederlandse regering verdere stappen aangekondigd om de pijnlijke geschiedenis van het slavernijverleden te erkennen en te herdenken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties kondigde de instelling van een Tula studiebeurs en een leerstoel slavernijverleden aan als een belangrijke stap richting bewustwording en educatie.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal Curaçao de komende vier jaar een Tula studiebeurs aanbieden, waarbij elk jaar één student de kans krijgt om in Nederland een voltijd bacheloropleiding docent geschiedenis te volgen met een tegemoetkoming in de studiekosten. Bovendien krijgen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten voor de komende twee jaar een gezamenlijke leerstoel slavernijverleden aangeboden, verdeeld over de onderwijsinstellingen in deze landen.

Deze initiatieven maken deel uit van de inspanningen van de Nederlandse regering om het bewustzijn van het slavernijverleden te vergroten. Eerder bood minister-president Mark Rutte namens de regering zijn excuses aan en werd €200 miljoen toegezegd voor maatregelen op het gebied van bewustwording, betrokkenheid en doorwerking van het slavernijverleden. De exacte besteding van dit bedrag zal in samenspraak met nazaten en betrokkenen worden bepaald.

Op 3 oktober, 228 jaar na zijn tragische dood, kreeg Tula, die de grootste slavenopstand op Curaçao leidde, formeel eerherstel van de Nederlandse regering. Deze rehabilitatie volgt op een reeks van inspanningen en erkenningen op Curaçao, waar Tula al in 2010 tot nationale held werd uitgeroepen.

Nederland

Ter bevordering van de erkenning en bewustwording in Europees Nederland, werd in het Haagse Korzo theater een bijzondere avond georganiseerd in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge.

Een plaquette met de formele tekst van de rehabilitatie werd overhandigd aan de gevolmachtigde minister van Curaçao. Deze plaquette zal in Nederland rondreizen en als startpunt dienen voor gesprekken en dialogen over het slavernijverleden.

Met deze initiatieven hoopt Nederland bij te dragen aan een toekomst waarin de pijnlijke episodes uit het verleden niet worden vergeten, maar dienen als een les voor de toekomst.