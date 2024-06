Onderwijs Nederland biedt Tulabeurs aan voor Curaçaose studenten Dick Drayer 11-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Aankomende studenten op Curaçao die geschiedenisleraar willen worden, kunnen een studiebeurs van 10.000 Euro krijgen. Voorwaarde is dat ze bereid zijn om onderzoek te doen naar slavernij en de koloniale geschiedenis. Deze beurs, genaamd de Beka Tula, maakt deel uit van het Slavery Memorial Year.

De beurzen worden toegekend voor vier opeenvolgende academische jaren, te geginnen in augustus dit jaar. Studenten moeten een SBO-, HAVO- of VWO-diploma hebben, de Nederlandse nationaliteit bezitten, en ingeschreven staan voor het studiejaar 2024-2025 aan een lerarenopleiding geschiedenis in Nederland.

Geïnteresseerde studenten tussen de 17 en 22 jaar moeten daarnaast een motivatiebrief schrijven waarin ze uitleggen waarom ze geschiedenis willen studeren en een referentiebrief van een geschiedenisdocent of mentor waarin wordt toegelicht waarom zij de beste kandidaat zijn. Tenslotte moeten aankomende studenten een essay schrijven van 350 woorden over het thema van de rehabilitatie van Tula.

Geselecteerde studenten voor het academisch jaar 2024-2025 worden op 5 juli bekendgemaakt, met de officiële uitreiking op 8 juli in het Kabinet van de Minister.