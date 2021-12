Nederland en Curaçao eens over verdeling van octrooigelden

WILLEMSTAD – Nederland en Curaçao zijn het eens geworden over de verdeling van octrooigelden. Elf jaar na de geboorte van het land Curaçao is er nu een nieuwe regeling. In 2010 verviel de oude en was er geen nieuwe.

Een octrooi in Nederland geldt ook op Curaçao en andersom. Als anderen je uitvinding namaken en gebruiken kunnen er boetes uitgedeeld worden. De opbrengst daarvan wordt nu weer verdeeld. Een octrooi beschermt je uitvinding meestal maximaal 20 jaar.

