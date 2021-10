Nederland en de eilanden moeten zich meer inspannen voor klimaatverandering

14 Gedeeld

KRALENDIJK – Er is een gebrek aan aandacht voor klimaatverandering op de eilanden in Caribisch Nederland en in Nederland zelf. Dat stelt de Dutch Caribbean Nature Alliance, DCNA. Die sprak daarover haar bezorgdheid uit in Den Haag.

De Nederlandse premier Mark Rutte benoemde bij de VN onlangs wel de gevolgen van klimaatverandering op de eilanden, maar tot nu toe zijn er zeer weinig concrete acties genomen. En de meest recente voorspellingen van klimaatverandering voor het Caribisch gebied zijn alarmerend. De komende jaren zullen er vaker hevige orkanen langs het gebied trekken. Koraalverbleking zal meer zijn intrede doen en bewoners krijgen vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals als droogtes en stortbuien.

