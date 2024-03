Nieuws uit Nederland Nederland heeft vandaag weer zomertijd, zes uur tijdsverschil Dick Drayer 2024-03-30 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De zomertijd is in Nederland weer ingegaan. Om 21.00 uur Curaçaose tijd ging de klok een uur vooruit van 02.00 uur naar 03.00 uur Nederlandse tijd. Het tijdsverschil met de eilanden is weer zes uur.

Door de zomertijd is het in Nederland ’s ochtends langer donker maar in de avond langer licht. De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het daglicht. Dat zou kunnen besparen op elektrische verlichting. Tegenstanders betwijfelen dat en veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok.

Voor mensen die het verzetten van winter- naar zomertijd verwarrend vinden, het ezelsbruggetje luidt: vóórjaar – klok vóóruit. In het laatste weekend van oktober wordt de klok weer een uur teruggezet en gaat de wintertijd in. De wintertijd is eigenlijk de ‘normale’ tijd.