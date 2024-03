Nieuws uit Nederland Nederland intensiveert onderhandelingen belastingverdragen Caribische Eilanden Redactie 2024-03-18 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Nederland verhoogt zijn inspanningen om belastingverdragen te onderhandelen met diverse landen, waaronder meerdere Caribische eilanden. Staatssecretaris Van Rij heeft een overzicht gepresenteerd van de lopende en geplande onderhandelingen voor 2024, waaruit blijkt dat Nederland met 13 landen in gesprek is over het herzien of opstellen van nieuwe belastingverdragen.

Belangrijk voor de Caribische regio is de nadruk op de onderhandelingen met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Deze gesprekken zijn van cruciaal belang voor het verbeteren van de fiscale relaties en het aanpakken van belastingontwijking, in lijn met de internationale normen en aanbevelingen van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting).

De onderhandelingen met Curaçao bevinden zich momenteel in een beslissende fase en worden behandeld door de Tweede Kamer. Voor Aruba is er al een afrondende fase bereikt, en met Sint-Maarten is er een ambtelijk akkoord vastgesteld vorig jaar. Deze stappen zijn essentieel om de belastingregelingen aan te passen aan moderne standaarden, waarbij eerlijke belastingheffing en het voorkomen van misbruik centraal staan.

Naast de focus op de Caribische regio benadrukt Nederland ook het belang van zijn belastingverdragsonderhandelingen met ontwikkelingslanden. Het land zet zich in om ervoor te zorgen dat deze landen een eerlijk deel van de belastinginkomsten kunnen heffen op activiteiten van Nederlandse bedrijven binnen hun grenzen. Dit omvat het bieden van technische assistentie om de capaciteiten van lokale belastingdiensten te versterken.

