Nederland ontevreden over beloofde aanpak topsalarissen door Curaçao en andere eilanden

3 Gedeeld

Raymond Knops

Staatssecretaris Raymond Knops is niet tevreden over de aanpak van de inkomens van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Zowel Aruba, Curaçao als Sint-Maarten hebben nog steeds het wetstraject niet op orde. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde voor liquiditeitssteun was dat die inkomens per 1 juli 2020 dienden te worden gemaximeerd op 130 procent van het nieuwe genormeerde salaris van de minister-president van het betreffende land. Ook de gelijke maximering van de secundaire arbeidsvoorwaarden diende juridisch geregeld te zijn met een gelijke doorwerking naar de tarieven voor consultants.

Een vergelijkend onderzoek heeft volgens Knops onlangs aangetoond dat er inhoudelijk aanzienlijke verschillen zijn tussen de (ontwerp)regelingen van de landen en dat de regelingen op belangrijke onderdelen onvoldoende effectief zijn. Zo is de grondslag voor de berekening van het maximuminkomen niet in lijn met de afspraken, en dat geldt ook voor de werkingssfeer en de handhaving van de wettelijke normen.

De Rijksministerraad heeft daarom besloten dat zowel Aruba, Curaçao als Sint-Maarten de betreffende concept-wetteksten vóór 1 november dit jaar inhoudelijk in lijn moeten brengen met de eerdere besluiten van de Rijksministerraad.