Nederland overweegt zorgautoriteit in te zetten om CMC te ondersteunen

DEN HAAG – Nederland springt mogelijk bij om het ziekenhuis op Curaçao te ondersteunen. Dat schrijft Staatsecretaris Knops aan de Tweede Kamer.

Het CMC is door zijn budget heen en geplande operaties zijn tot het einde van het jaar geschrapt. De Nederlandse Zorgautoriteit zou technische ondersteuning moeten gaan bieden, als het aan Knops ligt. Kostenbeheersing van het ziekenhuis is ook onderdeel van de liquiditeitssteun die Nederland geeft in het kader van de coronapandemie.

