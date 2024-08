Venezuela Nederland pleit niet voor meer sancties na omstreden verkiezingen in Venezuela Redactie 30-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Nederland ziet vooralsnog af van het pleiten voor extra sancties tegen Venezuela na de recente omstreden presidentsverkiezingen in dat land. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp benadrukt dat het Koninkrijk der Nederlanden zich richt op een diplomatieke oplossing en het bevorderen van de rechtsstaat in Venezuela. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van CDA-Kamerlid Derk Boswijk.

De verkiezingen in Venezuela, waarbij sterke aanwijzingen zijn van fraude door het regime van Nicolás Maduro, hebben geleid tot een storm van internationale reacties. Terwijl sommige landen, zoals Panama en Peru, oppositiekandidaat Edmundo González Urrutia al erkennen als de legitieme winnaar, kiest Nederland voor een voorzichtiger benadering.

Veldkamp geeft aan dat Nederland, samen met de Europese Unie en de Verenigde Staten, constateert dat González volgens de beschikbare gegevens de meeste stemmen heeft gekregen, maar onthoudt zich van expliciete erkenning.

De twijfel over de verkiezingsuitslag ontstond al op de verkiezingsdag zelf, toen de Nationale Kiesraad Maduro tot winnaar uitriep zonder de gebruikelijke bewijzen van stemcomputers te overleggen.

De oppositie in Venezuela heeft inmiddels tachtig procent van de stemresultaten openbaar gemaakt, maar zonder volledige transparantie blijft de uitslag omstreden. Volgens Veldkamp delen onafhankelijke experts en een VN-rapport de zorgen over de legitimiteit van de resultaten.

Expliciet

Op de vraag waarom Nederland en de EU de overwinning van González niet expliciet erkennen, stelt Veldkamp dat het doel is bij te dragen aan een duurzaam onderhandelingsproces. De zorgvuldige bewoordingen die Nederland en de EU gebruiken, moeten voorkomen dat de situatie verder escaleert en de mogelijkheden voor dialoog blokkeren. Nederland blijft inzetten op samenwerking met internationale partners zoals Latijns-Amerikaanse landen, de VS en Canada om de democratie in Venezuela te herstellen.

Hoewel de Verenigde Staten al spreken over “onweerlegbaar bewijs” van verkiezingsfraude, toont Nederland zich terughoudender. Veldkamp wijst erop dat gezamenlijke internationale actie het meest effectief is voor het herstellen van democratie en het beëindigen van mensenrechtenschendingen in Venezuela. Hij benadrukt dat sinds 2017 al diverse sancties van kracht zijn, zoals een wapenembargo en bevriezing van tegoeden van 54 personen die betrokken zijn bij het democratisch verval en schendingen van mensenrechten.

101