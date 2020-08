Nederland rekruteert extra zorgpersoneel voor eilanden

Den Haag – De Nederlandse regering rekruteert extra medisch personeel voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In die twee laatste landen is het aantal besmettingen de afgelopen tijd snel opgelopen.

Acht extra verpleegkundigen en een arts infectieziektebestrijding zijn naar Sint Maarten gestuurd. Die komen overigens niet uit Nederland, want daar is zelf een tekort aan verpleegkundigen. Nederland heeft afspraken gemaakt met een Amerikaanse medisch uitzendbureau om de personele IC-capaciteit in de Caribische landen op peil te houden.

Lees het gehele artikel op https://koninkrijk.nu/2020/08/07/nederland-recruteert-extra-zorgpersoneel-voor-curacao-aruba-en-sint-maarten/

Lees ook: