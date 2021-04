Nederland roept toeristen en stagiaires op om Curaçao te verlaten

155 Gedeeld

De vertegenwoordiging van Nederland roept vakantiegangers en stagiaires op om terug te gaan naar hun land van herkomst. De oproep is specifiek gericht op Europese Nederlanders die tijdelijk op het eiland zijn en stagiaires uit Nederland, die niet strikt noodzakelijk op het eiland te hoeven zijn.

De oproep is gedaan in verband met het toegenomen aantal coronapatiënten en de druk op de gezondheidszorg op het eiland. die is zeer ernstig. De zorgcapaciteit is mogelijk ontoereikend en komt vanwege het hoge aantal besmettingen nog verder onder druk te staan. De medische zorg is hierdoor niet gegarandeerd. De reguliere zorg is al afgeschaald.

De Nederlandse overheid ondersteunt Curaçao op verschillende manieren bij het bestrijden van de pandemie. De zorg op Curaçao moet op korte termijn ontlast worden om de nieuwe stroom patiënten aan te kunnen.

Tijdelijke bezoekers van het eiland wordt gevraagd contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarbij ze een ticket terug naar Nederland hebben geboekt.

De oproep is niet van kracht voor tijdelijk gestationeerd personeel op het eiland zoals militairen en ingezetenen, die immers ook een Nederlands paspoort hebben.

Nederlanders dienen de actuele richtlijnen voor uw terugreis op te volgen. Er is een testverplichting voor vertrek vanaf Curaçao en bij thuiskomst in Nederland moet de reiziger in thuisquarantaine.

Meer informatie vindt u bij het reisadvies voor Curaçao op www.nederlandwereldwijd.nl.