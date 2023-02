Nederland schenkt voetballen aan gedetineerde vreemdelingen in SDKK

WILLEMSTAD – Alexandra Van Huffelen heeft vorige week een aantal ballen cadeau gedaan aan het detentiecentrum voor ongedocumenteerden in de SDKK-gevangenis.

Collega’s van de Nederlandse vertegenwoordiging in Willemstad brachten een bezoek om voetballen te overhandigen aan de Venezolanen.

Tijdens een eerder bezoek aan het centrum in december vorig jaar beloofde de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties om een voetbal te schenken die recreatief gebruikt kan worden in het centrum.

De Nederlandse vertegenwoordiging in Willemstad kreeg een warm welkom bij aankomst in het centrum in Koraal Specht en de ongedocumenteerden waren blij met de voetballen, zegt de Vertegenwoordiging