Nederland traint in 2023 opnieuw in Surinaamse jungle

DEN HAAG – Ongeveer 280 militairen van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine reizen maandag af naar Suriname voor de Jungle Warfare (Instructor) Course.

Deze training vindt voor het tweede jaar op rij plaats in Suriname en wordt ditmaal georganiseerd door het Korps Mariniers. Naast Nederlandse militairen volgen ook een aantal Amerikaanse mariniers de Nederlandse training.

Tussen 6 en 12 maart is er Nederlandse militaire activiteit in de haven en het centrum van Paramaribo zichtbaar vanwege de logistieke beweging tussen schip en oefengebieden ten zuiden van Paramaribo.

Van de 280 militairen nemen 120 mariniers en militairen van Luchtmobiele Brigade deel aan de Jungle Warfare (Instructor) Course, de rest is verantwoordelijk voor ondersteuning.

De jungletraining stelt het Korps Mariniers en Luchtmobiele Brigade in staat samen een compagniestaakgroep gereed te stellen voor inzet in junglegebieden. Tijdens de jungletraining leren de militairen om te overleven en te vechten in de jungle.

Belang

De Jungle Warfare Instructor Course dient om instructiecapaciteit binnen Defensie te doen groeien, zodat kennis over optreden in deze omgeving behouden blijft en verder ontwikkelt.

Militair optreden in de jungle vergt expertise; de omstandigheden zijn zwaar vanwege hitte, hoge luchtvochtigheid en gevaarlijke flora en fauna. Daarnaast maakt het terrein met korte zicht afstand door begroeiing en hoogteverschillen het erg moeilijk om militaire acties uit te voeren en het overzicht te bewaren.

Tijdens de jungletraining leren de militairen om onder die omstandigheden te overleven, het gevecht aan te gaan en te winnen.

Bevestiging vriendschap

De jungletraining in Suriname is het resultaat van hernieuwde samenwerking op militair gebeid tussen beiden landen zoals overeengekomen door beide ministers van defensie in april 2021. Door samen te werken verhogen beide landen hun militaire gereed stelling.

Zo biedt Nederland onder meer ondersteuning aan bij de opleiding en training van het militaire kader en bij de ontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht. Suriname deelt zijn ervaringen van opereren in een jungle omgeving.