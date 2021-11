Nederland weer code rood op Curaçao

15 Gedeeld

Nederland is vanaf maandag weer een heel hoog risicoland. Code rood. Dat betekent dat bezoekers uit Nederland bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test moeten tonen. Die mag niet ouder zijn dan 48 uur. Een antigeentest is alleen niet meer voldoende.

Die moet overigens wel na drie dagen na aankomst worden afgenomen. Gevaccineerd of niet.

Een vaccinatiebewijs is niet persé nodig om binnen te komen, maar als je die wel hebt, laat die dan ook zien bij de Immigratie op Hato.

Besmet

Mocht je eerder besmet zijn geweest met Covid en de PCR-test is nog steeds positief, dan kun je die test meenemen samen met een antigeentest die maximaal 24 uur oud is. Een bewijs dat je eerder besmet was, is niet meer noodzakelijk.

Kinderen onder de twaalf jaar die geen symptomen hebben, hoeven geen test te tonen.