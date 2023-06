Nederland weet al jaren van problematische gokindustrie op Curaçao, maar kijkt weg

WILLEMSTAD – De online gokindustrie op Curaçao is een van de grootste criminele en ondermijnende factoren op het eiland en vormt een bedreiging voor de goede naam van het Koninkrijk der Nederlanden, aldus ambtenaren in een nota aan voormalig staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Raymond Knops.

Onderzoeksplatform Follow the Money duikelt overheidsdocumenten op, waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid op de hoogte was van de malafide praktijken. Toch blijft actie richting de Curaçaose overheid uit. Alleen in het landpakket van Curaçao is modernisering van de goksector opgenomen, maar wordt met geen woord gesproken over de illegaliteit van de online goksector.

Zorgen

Curaçaose internetcasino’s, waarvan er duizenden bestaan, roepen zorgen op bij Nederlandse ambtenaren. Ze schrijven in een nota uit 2020 aan hun toenmalige baas, Raymond Knops, dat de reputatie van het Koninkrijk, en dus ook Nederland, op het spel staat door deze sector.

Ambtenaren stellen dat de online goksector zich niet bekommert om de legaliteit van hun online-aanbod in de landen waarop zij zich richten. Veel aanbieders houden zich niet aan de wet- en regelgeving van de ontvangende landen, met name wat betreft de benodigde vergunningen, volgens een memo van de Kansspelautoriteit uit 2018.

Dit probleem strekt zich uit over vele landen. Een inventarisatie wijst uit dat er minstens twaalf landen zijn waar dit een probleem is, waaronder Nederland en elf andere Europese rechtsgebieden, zoals België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Australische jurisdictie, New South Wales en de Verenigde Staten worden de lokale wetten overtreden door bedrijven die opereren vanuit Curaçao.

Worstelen

De Haagse ministeries worstelen al jaren met deze kwestie. Uit documenten verkregen via de Wet open overheid (Woo) blijkt dat er in 2018 al werd gesproken over een strafrechtelijke aanpak en de mogelijkheid om samen met toezichthouders uit andere landen illegaal opererende websites te blokkeren. Dit zou in het bijzonder gericht moeten zijn op goksites die al door de Kansspelautoriteit waren beboet.

Maar daadwerkelijk optreden is nog niet gebeurd en ook na vijf jaar is het nog niet gelukt om Curaçao tot ingrijpen, betere wetgeving of zelfs maar een vorm van toezicht te bewegen.

De lokale autoriteiten zijn niet per se geneigd om op te treden tegen aanbieders van online kansspelen die wet- en regelgeving van overzeese jurisdicties overtreden, aldus een memo uit 2018.

De Curaçaose regering zegt in 2023 zich bewust te zijn van de ernst van de situatie, maar grijpt opnieuw niet in als ook blijkt dat er van alles mis is met de masterlicenties.

Na berichtgeving over Curaçaose gokbedrijven op de Oekraïense sanctielijst, sprak zij wel van een ‘onhoudbare situatie’. De Curaçaose minister van Financiën, Javier Silvania, kondigde aan een nieuwe wet voor te bereiden.