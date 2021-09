Nederland zou Curaçao onder druk hebben gezet akkoord te gaan met omstreden COHO wet

45 Gedeeld

Screenshot NPOradio1.nl

DEN HAAG – De Rijksministerraad die vandaag bijeen zou komen met leden van het Nederlandse kabinet en de kabinetten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten is geschorst. Op de agenda staat het wetsvoorstel dat het toezicht op hervormingen die Nederland eist in ruil voor steun.

Curaçao ging hier vorige maand mee akkoord, maar minister van Financiën Javier Silvania zei gisteren in een radio-interview onder druk te zijn gezet door demissionair staatssecretaris Knops. In De Nieuws BV zegt Silvania: “Als wij niet akkoord zouden gaan, kregen we geen liquiditeitssteun.”

Beluister het interview hier: https://www.nporadio1.nl/nieuws/politiek/1c03934b-e2e1-40a5-b04c-36a34bedbb70/nederland-zette-curacao-onder-druk-akkoord-te-gaan-met-omstreden-wet

Waarom de Rijksministerraad is geschorst en wat er nu gaat gebeuren is nog onduidelijk.

