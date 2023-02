Nederlander smokkelt bolletjes uit Curaçao en wordt voor de zesde keer gepakt op Brussel Airport

BRUSSEL – Een 48-jarige Nederlander is dinsdag door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftig maanden omdat hij betrapt was bij het smokkelen van drugs uit Curaçao.

Het was al minstens de zesde maal dat de man dergelijke feiten pleegde. Hij werd al vijfmaal voor gelijkaardige feiten veroordeeld.

De veertiger kwam op 20 augustus aan op de luchthaven Brussels Airport, met een vlucht vanuit Curaçao. Toen de douane hem vroeg of hij drugs bij had, antwoordde hij negatief maar dat bleek al snel een leugen.

Een CT-scan in het UZ in Jette wees uit dat de man maar liefst 108 bolletjes cocaïne had ingeslikt, goed voor een totaal gewicht van 1,75 kilogram.

“Meneer is in Nederland al viermaal veroordeeld voor drugsmokkel, en in Frankrijk eenmaal”, zei het parket. “Hij leert zijn les duidelijk niet. Enkel een strenge gevangenisstraf is hier op zijn plaats.”

Zeven kinderen

“Mijn cliënt had na een verkeersongeval een schuld van 30.000 euro en moet zeven kinderen grootbrengen”, klonk het aan de zijde van de verdediging.

“Er was hem gezegd dat zijn schulden zouden kwijtgescholden worden als hij dit transport uitvoerde. Ik vraag om een milde straf, mijn cliënt heeft uitzicht op werk als hij uit de gevangenis komt.”

De rechtbank hield rekening met de vijf eerdere veroordelingen van de man en zag dan ook geen reden om zich mild te tonen.