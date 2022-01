Nederlanders en Amerikaanse toeristen mogen het langst op Curaçao blijven zonder papieren rompslomp

1 Delen

Toeristen van Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit kunnen het langst op Curaçao blijven zonder papieren rompslomp. Pas na een periode van zes maanden moeten zij een verzoek indienen voor een Van Rechtswege verklaring.

Maar meestal wil iemand die als toerist langer wil blijven, gaan werken en dan is de Van Rechtswege verklaring sowieso nodig. Die hoeft zich dan niet in te schrijven als inwoner van Curaçao. Het is dus mogelijk om gewoon legaal op Curacao te werken zonder je in te schrijven.

Als Nederlander of Amerikaan heb je het voordeel ten opzichte van andere buitenlanders dat je al op het eiland mag zijn zodra de aanvraag voor de Verklaring van Rechtswege is ingediend. Ook mag je al beginnen met werken.

Andere Nationaliteiten

Mensen uit de Europese Unie, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. kunnen negentig dagen per jaar blijven zonder extra papierwinkel. Zij moeten een verzoek indienen voor een kort verblijf.

Alle andere nationaliteiten – visumplichtig of niet – mogen dertig dagen blijven. Wil iemand langer blijven, dan moet die een verzoek indienen voor een verlenging van het toeristisch verblijf.

De verlenging van het toeristisch verblijf kost 525 gulden.