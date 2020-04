‘Nederlanders stellen vakantieplannen voor zomer uit’

40 Gedeeld

Bijna zes op de tien Nederlanders heeft hun vakantieplannen voor de zomer uitgesteld. Dat heeft toeristenbureau NBTC bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.



Volgens een onderzoek van het bureau twijfelt bijna de helft of zij dit jaar op vakantie gaan, gezien de maatregelen in sommige landen vanwege het coronavirus. Ruim 4000 Nederlanders per maand kiezen normaal gesproken voor een vakantie op Curaçao.