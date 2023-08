BOEDAPEST – De sprinters van de 4×400 meter estafette hebben op de wereldkampioenschappen atletiek in Boedapest geen medaille behaald. Isayah Boers, Terrence Agard, Ramsey Angela en Isaya Klein Ikkink eindigden in de finale als zesde in een tijd van 3.00,40.

De ploeg ging als zevende over finish, maar schoof een plekje op in de officiële uitslag door de diskwalificatie van Botswana.

Het kwartet van de Verenigde Staten spurtte naar het goud in 2.57,31. Het zilver was voor Frankrijk (2.58,45) en het brons was voor Groot-Brittannië (2.58,71).

De Curaçaoënaars Angela en Agard maakten ook deel uit van de estafetteploeg die twee jaar geleden op de Olympische Spelen van Tokio verraste met de zilveren medaille. Het team liep daar ook het Nederlands record van 2.57,18.

De sprinters wisten zich zaterdag in de series nipt te plaatsen voor de eindstrijd. Startloper was toen de Curaçaoënaar Liemarvin Bonevacia, die in 2021 ook in het zilveren team van Tokio zat. Hij werd in de finale vervangen door Isayah Boers.