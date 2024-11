Politie en Justitie Nederlands forensisch team onderzoekt moord in Vernon Rombley casus Dick Drayer 27-11-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Een team van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is op Curaçao om onderzoek te doen in de moordzaak van een Chinese winkelier op de Mirla Platéweg. Het gaat om de fatale overval bij minimarket Wah Mei op 20 december 2014. De zaak staat opnieuw in de belangstelling door claims van onschuld van veroordeelde Vernond Rombley.

Rombley werd in 2015 veroordeeld tot vijftien jaar cel en een boete van 45.000 gulden. Het Hof baseerde de veroordeling onder meer op WhatsApp-berichten waarin Rombley aangaf verantwoordelijk te zijn voor de overval. Rombley houdt echter vol dat hij onschuldig is en dat de berichten een vorm van opschepperij waren.

Nieuw forensisch onderzoek

De zaak werd in oktober 2023 behandeld in een herzieningsprocedure na een verzoek van Knoops’ Innocence Project. Het Hof besliste voorlopig geen herziening of vrijlating toe te staan, maar gaf opdracht aan het NFI om aanvullende forensische onderzoeken uit te voeren.

Het NFI moet onder andere de lengte van de dader, zoals gezien op camerabeelden, vergelijken met die van Rombley. Dit wordt gedaan omdat eerdere metingen mogelijk methodologisch incorrect waren. Daarnaast onderzoekt het team verschillen in fysieke kenmerken, zoals het ontbreken van dreadlocks bij de verdachte op de beelden, terwijl Rombley deze destijds wel had.

Het onderzoek van het NFI richt zich op alle mogelijke aanwijzingen die kunnen bijdragen aan een definitieve uitspraak over de betrokkenheid van Rombley.

61