Nederlandse actiefilm Invasie verkocht aan het buitenland

WILLEMSTAD – De Nederlandse actiefilm “Invasie”, geregisseerd door Bobby Boermans, heeft internationaal aandacht getrokken en is verkocht aan diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Spanje, Italië, Polen en Duitsland. Dit succes volgt op eerdere internationale erkenning voor Boermans’ werk, zoals de tv-series Mocro Maffia en Het Gouden Uur.

“Invasie” is een oorlogsfilm die zich afspeelt op Curaçao en Aruba, welke onder aanval komen te liggen. In deze heftige situatie spelen drie jonge mariniers in opleiding een cruciale rol. De hoofdrollen worden vertolkt door Tarikh Janssen, Jasha Rudge, Ortál Vriend, Gijs Scholten van Aschat en Fedja van Huêt. De première van de film vindt vandaag plaats in Nederland. De Caribische première is een week later, op 18 april.