Nederlandse CO2-reductie treft mogelijk Curaçao

10 Gedeeld

Willemstad – Het streven van Nederland om over 5 jaar 25% van z’n CO2-uitstoot te verminderen, zou mogelijk ook kunnen leiden tot milieumaatregelen voor de Isla-raffinaderij. Dat betogen juristen Rob van Gestel en Jeffrey Sybesma in een uitgebreid artikel in het juristenblad.

In eigen land gaat Nederland die 25% vermindering waarschijnlijk niet halen, maar via een omweg door elders in het Koninkrijk in te grijpen, kunnen ze mogelijk nog aan de eis voldoen. De afspraak van 25% CO2-reductie is gemaakt door een uitspraak van de rechter in de zogenaamde Urgenda-zaak.