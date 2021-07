Nederlandse Corona-app nu ook geschikt voor inwoners Bonaire

DEN HAAG – De digitale vaccinatieapp in Nederland kan nu ook scannen. Daarmee wordt het mogelijk om papieren vaccinatiebewijzen in de app te laden. Daar moet dan wel een QR-code opzitten die is afgegeven door de Nederlandse gezondheidsautoriteiten.

Inwoners van Bonaire kunnen daar gebruik van maken, zodat ze met de app in Europa kunnen reizen en evenementen bezoeken. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten ontwikkelen hun eigen app.

