Nederlandse en Curaçaose estafettemannen schitteren met brons op WK indoor in Glasgow

GLASGOW – De Nederlandse estafetteteam heeft zondag op indrukwekkende wijze brons veroverd op de 4×400 meter bij de WK indooratletiek. Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Terrence Agard, allen afkomstig uit Curaçao, samen met Tony van Diepen, toonden hun snelheid en teamwork in een spannende race die uiteindelijk gedomineerd werd door België en de Verenigde Staten.

De finale ontvouwde zich als een tactisch spel waarbij de Nederlandse slotloper Van Diepen alles gaf en de finishlijn passeerde in een tijd van 3.04,25. Ondanks hun sterke prestatie, was het verschil met de leiders onoverbrugbaar, waardoor Nederland zich tevreden moest stellen met het brons.

België wist in de laatste meters van de race de wereldtitel te claimen, met een uitzonderlijke inhaalactie door Alexander Doom, die zijn team voorbij de Amerikanen naar de overwinning leidde. Dit spannende slot zorgde voor een verrassende wending in de strijd om het goud.

Het Nederlands-Curaçaose team bevestigt met deze prestatie hun status als wereldklasse atleten, door wederom een podiumplaats te bemachtigen op het WK indooratletiek. Twee jaar geleden, in Belgrado, wisten zij ook al het brons te veroveren op dezelfde afstand. Met Agard en Van Diepen wederom in de finale, samen met Taymir Burnet en Nick Schmidt, laat Nederland zien dat zij een consistente kracht zijn in de wereld van de indooratletiek.