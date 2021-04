Nederlandse estafetteteam onderweg naar het atletiekkampioenschap

Het Nederlandse estafetteteam is onderweg naar het atletiekkampioenschap, de World Athletics Relay in Polen. Het overgrote deel van het team op de 4 x 100 bestaat uit Curaçaoënaars: Christopher Garia, Churandy Martina, Taymir Burnet en Hensley Paulina lopen deze afstand samen met Joris van Gool. Op de 4 x 400 meter is ook nog Liemarvin Bonevacia aanwezig.