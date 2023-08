Nederlandse ex-politieman runt illegale duikschool op Boka Simon

WILLEMSTAD – Een multidisciplinair team onder leiding van de Inspectie van Economische Zaken heeft gisteren een inval gedaan bij een duikschool op Boka Simon aan de Penstraat.

De school wordt gerund door een gepensioneerde ex-politieagent uit Nederland en had geen vergunning. Bovendien werd er illegaal stroom afgetapt vanaf zijn ook al illegale aansluiting van zijn huis.

Aqualectra was ter plaatse tijdens de controle om direct actie te ondernemen. Alle illegale stroomaansluitingen zowel bij het huis als bij de duikschool zijn verwijderd en er is een proces-verbaal opgesteld. De boete voor het illegaal aftappen van stroom is 1250 gulden.

Verderop, op publiek terrein stonden verschillende oude auto’s geparkeerd die niet meer in gebruik waren. Het is verboden om op de openbare weg oude auto’s die niet meer kunnen rijden, te parkeren. De auto’s zijn op kosten van de eigenaar van de duikschool verwijderd.

De duikschool opereerde illegaal en betaalde geen belastingen. Het Belasting Accountsbureau BAB was aanwezig om actie te ondernemen.