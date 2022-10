Nederlandse gift van negen ton voor Chinees Verenigingshuis nog steeds niet gebruikt

DEN HAAG – Nog altijd is niet duidelijk hoe de bijna 900 duizend gulden van staatsecretaris Alexandra van Huffelen gebruikt gaat worden als passend gebaar voor de aprilmoorden uit 1942.

De gelden zouden gebruikt worden om de renovatie van het Chinese Verenigingshuis in de Concordiastraat in Skalo te bekostigen. Met de gemeenschap is gesproken over de precieze wijze waarop het bedrag ter beschikking wordt gesteld. Een definitieve keuze is daarin nog niet gemaakt, schrijft de staatssecretaris.

In april 1942 is een aantal uit China afkomstige zeelieden omgekomen in een conflict met gewapende politiemensen en particuliere beveiligers. Op deze werknemers werd destijds een beroep gedaan om onder gevaarlijke omstandigheden te werken voor de productie en het transport van brandstoffen, bedoeld voor de geallieerde troepen die vochten tegen Duitse en Japanse troepen elders op de wereld.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ging het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden destijds en is onduidelijk gebleven waarom precies de situatie zo uit de hand is gelopen.

Nederland heeft spijt betuigd dat er vanuit de overheid lange tijd te weinig aandacht is gegeven aan de tragedie en de gevolgen voor de Chinese gemeenschap op Curaçao in het bijzonder. Vorig jaar is daarom contact gelegd met deze gemeenschap over een passend gebaar.