Nederlandse gokker vraagt faillissement Curaçaose goklicentiegever aan

WILLEMSTAD – Een Nederlandse gokverslaafde heeft het faillissement aangevraagd van de Curaçaose masterlicentiehouder Gaming Services Provider (GSP) bij de rechtbank op Curaçao. De man verloor bijna € 800.000 bij een online casino dat opereert onder een sublicentie van GSP en beweert dat er misbruik is gemaakt van zijn gokverslaving. Ondanks meerdere pogingen om zijn geld terug te vorderen, reageerden noch het casino noch GSP op zijn verzoeken.

De Nederlander staat tegenover GSP vanwege een geschil over een verloren bedrag van $ 847.791 (€ 785.514) bij het cryptocasino MegaDice. Dit casino werkt onder een sublicentie van GSP. Een eerder rechterlijk oordeel stelde dat masterlicentiehouders aansprakelijk zijn voor misstanden bij hun sublicentiehouders.

De gokker, die zich had ingeschreven in het Nederlandse uitsluitingsregister Cruks, vond via Google het casino MegaDice waar hij kon gokken ondanks zijn registratie. Binnen enkele maanden tijd vergokte hij grote bedragen, die hij met cryptovaluta betaalde. Na het verliezen van al zijn geld nam hij contact op met het casino, claimend dat ze misbruik hadden gemaakt van zijn verslaving.

Zijn advocaat, Roelof Bijkerk van LMS Advocaten op Curaçao, poogde tevergeefs het verloren geld terug te krijgen van MegaDice en GSP. Na het uitblijven van een reactie op hun vorderingen, besloten ze het faillissement van GSP aan te vragen. Bij deze aanvraag zijn ook andere onbetaalde vorderingen op GSP betrokken.

Roelof Bijkerk bekritiseert GSP voor het negeren van vorderingen en het faciliteren van malafide online casino’s. Hij noemt de handelingen van GSP “een schande voor de financiële sector van Curaçao”. Ondanks een faillissementsaanvraag tegen het moederbedrijf van 1xBet in 2021, dat door de Curaçaose rechtbank werd toegewezen, blijven online casino’s zoals 1xBet actief.

Bijkerk staat meerdere gokverslaafde Nederlanders bij in zaken tegen online casino’s met een sublicentie van GSP, waaronder LalaBet en Justbit. Deze casino’s staan bekend om het anoniem gokken zonder verificatie, gericht op Nederlandse spelers, ondanks het ontbreken van een Nederlandse kansspelvergunning.

De faillissementsaanvraag door de Nederlander tegen GSP kan, volgens Bijkerk, malafide partijen zoals GSP een halt toeroepen en verder misbruik van verslaafde spelers voorkomen.