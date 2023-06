Nederlandse handlanger Joran van der Sloot opgepakt

Een voormalige handlanger en weldoener van Joran van der Sloot is vrijdagnacht opgepakt in een hotel in Spanje, bevestigen bronnen aan het Algemeen Dagblad in Nederland. Het gaat om de 34-jarige Stan P. uit Valkenburg.

P. is samen met zijn echtgenote aangehouden na een onderzoek van Interpol. De reden van de aanhouding is nog niet bekend. In de afgelopen jaren zou P., een expert op het gebied van internetveiligheid, tonnen hebben verdiend met het oplichten en manipuleren van onlinecasino’s. Dat zegt hij zelf in audiogesprekken die op internet circuleren.

Een deel van de weggesluisde inkomsten zou volgens de Peruaanse justitie op de rekening van Leidy Figueroa terecht zijn gekomen. Figueroa is de vriendin van Van der Sloot. Het zou gaan om een totaalbedrag van 350.000 euro.

P. kwam hiervoor in 2018 in beeld bij justitie in Peru, maar tot een arrestatie heeft het nooit geleid. Het is niet duidelijk of deze arrestatie met deze zaak te maken heeft.