Nederlandse hulp in reconstructie in zaak TV-presentator Castro

ORANJESTAD – Elf jaar na de moord op televisiepresentator John Anthony ‘Poentje’ Castro, is het onderzoek in volle gang. Gisteren werd een reconstructie gehouden, met steun van Nederlandse rechercheurs.

Eerder dit jaar werden twee verdachten aangehouden, die binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. De 47-jarige Castro werd in 2010 met kogels in zijn lichaam dood aangetroffen bij zijn huis. Voor het technisch onderzoek werd het Nederlands Forensisch Instituut NFI ingeschakeld. Door allerlei omstandigheden duurde het echter tien jaar voordat er schot kwam in het onderzoek.



