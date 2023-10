Nederlandse Kansspelautoriteit vraagt Curaçao eigen illegale onlinecasino’s aan te pakken

DEN HAAG – De Nederlandse Kansspelautoriteit KSA heeft in een brief de Curaçao Gaming Control Board gevraagd op te treden tegen een aantal illegale onlinecasino’s met een illegale sublicentie op Curaçao. Curaçao weigert voorasnog op te treden tegen deze online casino’s.

De Nederlandse toezichthouder deelde een lijst met sublicentiehouders die de Nederlandse kansspelwet nog altijd overtreden of hebben overtreden. Ook wil de KSA hulp bij het innen van enkele openstaande boetes van sublicentiehouders. De oudste openstaande boete dateert uit 2013.

De Curaçaose Gaming Control Board kreeg afgelopen week een brief van de Kansspelautoriteit. De Nederlandse kansspeltoezichthouder zet zich al langer in tegen het illegale kansspelaanbod en kreeg daarbij meermaals te maken met online casino’s die geëxploiteerd worden onder een Curaçaose sublicentie. In de brief deelt de Kansspelautoriteit haar bevindingen en laat het weten welke sublicentiehouders de Wet Kansspelen op afstand overtreden.

De brief van de Kansspelautoriteit spreekt over een zevental Curaçaose online casino’s. Drie van hen zou de overtredingen inmiddels hebben gestaakt, maar dat geldt niet voor de overige vier. Ondanks dat de Kansspelautoriteit contact opnam met de betreffende aanbieders, blijven de websites bereikbaar voor Nederlandse gokkers

De Kansspelautoriteit vroeg de Gaming Control Board om de aanbieders die nog altijd in overtreding zijn, aan te spreken. Mochten de partijen besluiten om geen veranderingen aan te brengen, dan riskeren zij een boete van minimaal € 600.000 tot maximaal tien procent van hun geschatte wereldwijde omzet, zo laat de Nederlandse toezichthouder weten.

Onbetaalde boetes

Naast de bovengenoemde zeven aanbieders die in overtreding van de Nederlandse kansspelwet waren, zijn er ook nog Curaçaose sublicentiehouders met openstaande boetes. De Kansspelautoriteit hoopt op de hulp van Curaçao bij het innen van deze boetes. Het gaat om de gokbedrijven in de volgende tabel, die nog altijd openstaande boetes hebben in Nederland.

Enkele van de genoemde boetes werden volgens Casinonieuws jaren geleden opgelegd en blijken nog altijd niet geïnd. Zo ontving Globalstars N.V. een boete van € 100.000 in 2013 voor de illegale goksite boekjesbingo.nl. De meest recente boete uit het overzicht was voor Equinox Dynamic N.V., het moederbedrijf van Orient Xpress Casino.