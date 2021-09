Nederlandse Kansspelautoriteit wil Curaçaose gokmaffia het leven zuur maken

1 Delen

Arrestatie van een gokbaas op Sint-Maarten in 2016

De Kansspelautoriteit in Nederland gaat het leven van de gokmaffia op Curaçao zoveel mogelijk zuur maken. Dat zegt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, in Nieuwsuur.

Tien gokbedrijven mogen vanaf vrijdag legaal online kansspelen aanbieden in Nederland. De Kansspelautoriteit van Jansen maakt komende week bekend welke bedrijven dat zijn. Online gokken is nu nog verboden in Nederland.

De vrees bestaat dat een deel van de gokkers straks naar illegale casino’s gaat die opereren vanaf Curaçao. Op Curaçao worden een groot aantal illegale websites gefaciliteerd. De Kansspelautoriteit houdt geen direct toezicht op het eiland.

Ook Curaçao houdt geen toezicht op de duizenden goksites die via illegale sub-licenties opereren vanuit Willemstad. De Kansspelautoriteit erkent dat ze nauwelijks vat heeft op deze bedrijven. “Wij zullen ook hoge boetes aan hen opleggen, waarbij ik meteen de relativering maak: vaak betalen ze niet eens”, aldus Jansen.

Hij hoopt dat staatssecretaris Raymond Knops druk uitoefent op de Curaçaose regering. Het aanpakken van de gokmaffia is een hard eis om coronasteun te krijgen.