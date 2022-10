Nederlandse liquiditeitsteun aan Curaçao en Aruba beëindigd

DEN HAAG – Curaçao en Aruba krijgen dit jaar geen liquiditeitssteun meer. Ook mogen beide landen volgend jaar niet meer afwijken van de begrotingsnormen. Dat schrijft de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Volgens het College financieel toezicht hebben beide landen liquiditeitssteun niet meer nodig, noch hebben ze daarom gevraagd. Volgens het College resteert er aan het einde van het jaar op Curaçao een positief liquiditeitssaldo van 216 miljoen gulden en op Aruba van 19 miljoen florin. De raming voor Aruba kan eventueel nog wijzigen op basis van aanvullende informatie van de regering Wever-Croes.

Op basis van het Cft-advies is besloten dat Curaçao voor het gehele jaar 2022 een maximaal begrotingstekort op de gewone dienst van respectievelijk 4 miljoen gulden en op de kapitaaldienst van 40 miljoen mag hebben.

Over het maximale financieringstekort van Aruba is afgesproken dat het College Aruba financieel toezicht de Rijksministerraad hierover nader zal adviseren op basis van aanvullende informatie van Aruba.

De uitzonderingssituatie om niet aan de wettelijke normen te hoeven voldoen vanwege corona is daarmee voorbij. Curaçao en Aruba moeten met ingang van volgend jaar weer een begroting uitvoeren die voldoet aan alle begrotingsnormen die voor Curaçao is opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht en voor Aruba in de Landsverordening financieel toezicht en het Protocol.