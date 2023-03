Nederlandse man zoekt toevlucht bij het Amerikaanse consulaat

WILLEMSTAD – Een Nederlandse man zat zaterdagavond bij het Amerikaanse consulaat met koffers voor de deur en wilde daar naar binnen.

De politie was snel ter plaatste. De man vertelde dat hij naar het Amerikaanse consulaat was gegaan omdat hij geen plek had om te verblijven op Curaçao. Waarom hij ervoor koos om naar het Amerikaanse consulaat te gaan, is niet bekend.

De politiepatrouille bracht hem vervolgens naar het kantoor van de Nederlandse vertegenwoordiging in Scharloo, maar daar troffen ze niemand aan. Daarop is hij weer op straat gezet. Het is niet bekend waar de Nederlandse man nu blijft.