Nederlandse Marineduikers gestart met bergen groot ponton bij Bullenbaai

WILLEMSTAD – Marineduikers zijn gestart aan een operatie om een enorme ponton te bergen dat de doorgang voor diepere schepen in de haven nabij Bullenbaai belemmert. De ponton is dertig meter lang, tien meter breed en 2,5 meter hoog en ligt op een diepte van acht meter.┬á

Door zijn immense gewicht kan de ponton niet in zijn geheel worden opgehesen. In plaats daarvan wordt het gevaarte onder water in stukken geslijpt.

Terugdoen

De marineduikers, die naar Cura├žao zijn gekomen om verschillende duikvaardigheden te trainen, besloten om een oefening te combineren met iets terug doen voor de samenleving.

Vorig jaar begonnen ze met de operatie, maar al snel werd duidelijk dat zwaarder gereedschap benodigd was door onvoorziene onderwateromstandigheden om de taak te volbrengen. Dit jaar keerden ze terug, beter voorbereid met het juiste materieel en de nodige expertise, aldus Defensie.

De afgelopen twee dagen boekten ze een grote doorbraak door de eerste twee delen van de ponton met behulp van kranen naar de oppervlakte te brengen. Dit is een belangrijke mijlpaal in het proces. Vervolgens worden de overige drie delen een voor een uit het water geborgen.

#Willifood

Naast de inspanningen in de Bullenbaai, gebruikten de marineduikers de Caracasbaai als trainingslocatie voor diepduiken. Bovendien ondersteunen de duikers het goede doel #Willifood.

Dat project is ooit geïnitieerd door oud-marineman Albert Schenkel, die zich met zijn partner Orlando inzet voor in armoede levende gezinnen in St.-Willibrordus. 

Sinds de COVID lockdown koken zij twee keer per week voor in totaal 24 mensen een gezonde en gevarieerde maaltijd. Hiermee helpen zij deze gezinnen uit de honger.