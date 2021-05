Nederlandse militairen oefenen zonder vergunningen op Curaçao

WILLEMSTAD – Het militair oefen- en schietterrein op Wacawa wordt door Defensie illegaal gebruikt. Dat meldt Follow de Money op basis van eigen onderzoek.

De voormalige plantage is beschermd natuurgebied, waar niet gebouwd mag worden. De defensietop op Parera was daarvan op de hoogte, maar besloot de bouw toch door te zetten. Een vergunning werd pas aangevraagd, nadat Defensie door had dat Follow the Money onderzoek deed.