Nederlandse militairen op Curaçao met Boeing 777 naar Groningen Airport Eelde

WILLEMSTAD – Een groep van 126 Nederlandse militairen vloog afgelopen nacht met een Boeing 777 van Curaçao naar Groningen Airport Eelde. Het is volgens luchtvaartnieuws.nl voor het eerst dat een toestel van dat type op de noordelijke luchthaven in Nederland landt.

Op 13 april vervoerde een Boeing 767-300ER van TUIfly de militairen naar het Caribisch Gebied, nu keren ze met een Boeing 777-200ER van het Portugese EuroAtlantic Airways weer terug.

Het toestel was gecharterd door Defensie. De ondergrens voor charters is honderd man, Minder militairen betekent geen charter, maar reguliere tickets op reguliere vluchten.

Eerste keer

Hoewel het de eerste keer is dat een Boeing 777 voor een commerciële vlucht naar Eelde wordt gebruikt, is het type er al wel eens geweest op trainingsvluchten. Zo gebruikt KLM, volgens luchtvaartnieuws het vliegveld regelmatig om toestellen te checken die uit onderhoud komen. Van een echte ‘full stop’ was volgens de luchthaven tot nu toe geen sprake, het ging dan om zogeheten touch-and-go’s.