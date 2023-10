Dijkgraaf spreekt over belang van kennis over slavernijverleden

AMSTERDAM – Tijdens de Nacht van de Geschiedenis 2023 in het Rijksmuseum Amsterdam heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, een krachtige toespraak gehouden over het belang van kennis en bewustzijn van het slavernijverleden. Dit deed hij nadat hij het eerste exemplaar van het boek “Ons koloniale verleden in 50 voorwerpen” in ontvangst had genomen.

In zijn toespraak focuste Dijkgraaf op het relaas van Tula, de man die in 1795 een opstand van tot slaaf gemaakten leidde op CuraƧao. “Het hele stelsel van slavernij was erop gericht dat mensen als Tula geen plek in de geschiedenis zouden krijgen”, aldus Dijkgraaf. “Voor kennis over mensen als Tula zijn we grotendeels aangewezen op wat de overheerser van belang vond om te noteren.”

Minister Dijkgraaf sprak ook over het belang van het doorgeven van kennis en het erkennen van het leed van generaties tot slaaf gemaakten. “Verandering begint bij kennis. Vele levens van mensen zijn uitgewist, en daarmee de toegang van mensen tot hun eigen verleden. Maar er is een tegenbeweging,” aldus de minister.

Tula’s strijd en zijn argumentatie tegenover pater Schinck, waarin hij stelde dat alle mensen afstammen van Ć©Ć©n vader en moeder, Adam en Eva, en daarom in vrijheid zouden moeten leven, raakt volgens Minister Dijkgraaf nog steeds ons gemoed. “De woorden van Tula hebben nog steeds de kracht om op ons gemoed te werken. Bovendien leren ze ons meer over het economisch systeem waarin tot slaaf gemaakten een productiemiddel waren om de winst op te stuwen,” aldus Dijkgraaf.

Met de recente excuses van de minister-president en de Koning voor het slavernijverleden, en de officiĆ«le erkenning en rechtsherstel voor Tula, is volgens Minister Dijkgraaf een belangrijke stap gezet in het erkennen van het leed van generaties tot slaaf gemaakten en het veranderen van ons zelfbeeld. “Ik vind het persoonlijk een groot voorrecht onderdeel te mogen zijn van deze belangrijke kanteling in ons zelfbeeld”, aldus Dijkgraaf.

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis werd benadrukt dat het belangrijk is om te blijven zoeken naar kennis en inzicht in het verleden, om zo samen te ontdekken waar we heen willen gaan. Minister Dijkgraaf sloot af met de woorden: “Mogen in een tijd waarin zoveel krachten ons uiteendrijven, de zachte krachten van onderwijs, cultuur, erfgoed en kennis ons samenbrengen.”