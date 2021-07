Nederlandse minister voor verbod schadelijke zonnebrand

Minister Cora van Nieuwenhuizen, IenW Foto Martijn Beekman

DEN HAAG – Minister Cora van Nieuwenhuizen is voorstander van een verbod op gebruik van schadelijke zonnebrand op Bonaire. Een motie van de Eilandsraad moet dat verbod uitvoeren, maar zover is het nog niet. Volgens de minister is dat aan Bonaire zelf.

Het stofje oxybenzone is de grootste boosdoener voor zowel huid als milieu. De Nederlandse minister vindt ook dat er een importverbod van zonnebrand met deze stof moet komen. Die tast namelijk het koraalrif aan.

