Nederlandse ministerie informeert Nederlanders in HaÃ¯ti over evacuatiemogelijkheid via Frankrijk

Nederlandse ministerie informeert Nederlanders in Haïti over evacuatiemogelijkheid via Frankrijk Redactie 2024-03-27 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag informeert Nederlandse staatsburgers in Haïti actief over de mogelijkheid om via Franse evacuatievluchten het land te verlaten. Deze mogelijkheid is specifiek gericht op zieke of hulpbehoevende Nederlanders te midden van de huidige situatie in Haïti.

Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd dat het evacuatievluchten uitvoert voor kwetsbare Franse burgers in Haïti. Er is ook aan Nederland gecommuniceerd dat er ‘mogelijk beperkt’ plaats beschikbaar is voor zieke en hulpbehoevende personen uit andere EU-partnerlanden tijdens deze evacuaties.

Nederlanders die zich in een dergelijke situatie bevinden en dringend het land willen verlaten, wordt opgeroepen contact op te nemen met het Contact Center van NederlandWereldwijd.

Tot nu toe heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen specifieke hulpverzoeken ontvangen van Nederlanders in Haïti. Het ministerie benadrukt het belang van registratie via de informatieservice voor Nederlanders en inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk die zich momenteel in Haïti bevinden. Dit verzoek geldt eveneens voor personen met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland of een van de Caribische delen van het Koninkrijk zoals Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.

Familie en vrienden van Nederlanders in Haïti worden aangemoedigd hun naasten te informeren over deze service en hen aan te sporen zich te registreren via de optie ‘Aanmelden + registratie bij ambassade’ op de bovengenoemde website.