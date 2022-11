Nederlandse ministers komen naar de eilanden om excuses te maken voor slavernijverleden

WILLEMSTAD – Acht leden van het kabinet maken op 19 december excuses voor het slavernijverleden. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming doet dat in Suriname, premier Mark Rutte in Nederland.

Begin deze maand kwam al naar buiten dat het kabinet spijt gaat betuigen. Dat zal een reactie zijn op het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat heeft gepleit voor officiële excuses van de Nederlandse staat.

De overige zes bewindslieden van het kabinet reizen naar de Caribische eilanden om daar excuses te maken. Volgens de NOS doet staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie dat op Aruba, minister Karien van Gennip van Sociale Zaken op Bonaire, staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties op Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën op Sint-Eustatius en staatssecretaris Maarten Ooijen van Welzijn op Saba. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zal spijt betuigen op Sint-Maarten.

Draagvlak

Het draagvlak in de samenleving voor een excuses voor het slavernijverleden is gegroeid, meldt dagblad Trouw. Waar in januari 2021 drie op de tien Nederlanders voor een excuses waren, gaat het nu om vier op tien. Ook is het percentage mensen dat de Nederlandse rol in het slavernijverleden ‘ernstig’ noemt, toegenomen: van 56 naar 63 procent.

Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in samenwerking met de NOS en Trouw. In januari 2021 voerde het onderzoeksbureau in opdracht van Trouw een enquête uit naar de publieke opinie over het slavernijverleden.

“We zien hierover vergeleken met vorig jaar een duidelijke verschuiving”, zegt I&O-onderzoeker Asher van der Schelde. “Die wordt met name veroorzaakt doordat Nederlanders zonder migratieachtergrond hier anders over zijn gaan denken.”

Eerder was een kwart voorstander, nu een derde. Nederlanders met een migratie-achtergrond zijn nog steeds in meerderheid voor.