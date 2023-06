Nederlandse ministers weer naar de eilanden bij herdenking afschaffing slavernij 

DEN HAAG – Voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli zullen bewindslieden van het kabinet ook weer naar de eilanden reizen. Eerder maakte minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken al bekend dat hij die dag in Suriname zal zijn.

Op 1 juli wonen koning Willem-Alexander, koning Máxima en premier Mark Rutte de herdenking bij in het Oosterpark in Amsterdam. De koning geeft daar een toespraak en zal naar verwachting excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat deed de Nederlandse premier vorig jaar al.

“Op dit moment zijn we in overleg met verschillende herdenkingscomités en andere organisaties of aanwezigheid van het kabinet op prijs wordt gesteld. We kijken hierbij naar een evenwichtige spreiding over het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland”, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten.

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniën.

Hoekstra is voor de herdenking in Paramaribo op uitnodiging van de Surinaamse regering. Toen Rutte excuses maakte in december, was minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in de Surinaamse hoofdstad.

Op die dag gingen toen na de toespraak van de premier leden van het kabinet op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter plekke in gesprek met betrokken organisaties en autoriteiten.