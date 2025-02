Algemeen Nederlandse MKB-krediet ook voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten Dick Drayer 14-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van geld uit de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) voor ondernemers op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Hiermee wordt de toegang tot financiering voor ondernemers in het Caribische deel van het Koninkrijk verbeterd, wat een belangrijke bijdrage moet leveren aan de economische versterking van de regio.

Minister Beljaarts van Economische Zaken benadrukt het belang van het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor de economie en samenleving: “Het MKB zorgt voor werkgelegenheid en levert de goederen en diensten waar wij dagelijks gebruik van maken. Met de start van de BMKB-regeling in het Caribische deel van het Koninkrijk krijgen ondernemers nieuwe kansen om hun ambities te verwezenlijken. Dit is een cruciale stap om het ondernemersklimaat en de economische veerkracht te versterken.”

De BMKB-regeling helpt ondernemers bij het verkrijgen van financiering. Door een gedeeltelijke garantstelling wordt het risico voor financiers verlaagd, waardoor kredietverstrekking wordt gestimuleerd. Dit maakt het voor ondernemers mogelijk te investeren, te innoveren en werkgelegenheid te creëren.

De regeling wordt uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Staatssecretaris Zsolt Szabó streeft ernaar samen met de overheden van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en lokale financiers de toegang tot financiering te verbeteren. “Voor MKB-ondernemers in het Caribische deel van het Koninkrijk is het lastig om kapitaal te verkrijgen. Dit terwijl zij essentieel zijn voor economische zelfredzaamheid. Deze regeling biedt een kans om bij te dragen aan een betere toekomst voor de inwoners van de eilanden,” aldus Szabó.

De regeling wordt na de zomer van 2025 opengesteld. Vanaf dat moment kunnen financiers een borgstelling aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Nu de Nederlandse ministerraad akkoord is, start de internetconsultatie waarbij iedereen feedback kan geven op de regeling. De documenten worden beschikbaar gesteld in drie talen. Vervolgens wordt aan de overheden van de autonome landen gevraagd om in te stemmen, zodat de regeling naar verwachting in september 2025 van kracht wordt en kredietverstrekkers deze vanaf september/oktober kunnen aanbieden.

