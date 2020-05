Nederlandse Ondernemer vrijgesproken van witwassen naar Curaçao

9 Gedeeld

Willemstad – Een ondernemer uit Eindhoven hoeft niet opnieuw voor de rechter te verschijnen. De man had twintig miljoen euro weggesluisd via een Trustkantoor naar Curaçao met de bedoeling het aan zijn kinderen te geven.

Gezien de leeftijd van de man, hij is 87 en de leeftijd van de zaak, die al 12 jaar sleept, heeft het OM een deal gesloten en het hoger beroep in getrokken. De man was eerder al vrijgesproken.

