Nederlandse reisadviseurs ervaren 'dushi' Curaçao Dick Drayer 22-11-2024

WILLEMSTAD – Twaalf reisadviseurs uit Nederland zijn op uitnodiging van het Curaçaose toeristenbureau CTB en luchtvaartmaatschappij KLM op Curaçao aangekomen om het eiland persoonlijk te beleven. Van 20 tot 25 november nemen zij deel aan de KLM Curaçao FAM Trip, een educatieve reis die samenvalt met de elfde editie van de KLM Curaçao Marathon.

Deze reis heeft als doel de reisadviseurs uitgebreid kennis te laten maken met de toeristische mogelijkheden van Curaçao. Door zelf de attracties te bezoeken, de lokale cultuur te ervaren, het adembenemende landschap te bewonderen en te genieten van de unieke keuken, kunnen zij potentiële bezoekers authentieker informeren en inspireren om voor Curaçao te kiezen als vakantiebestemming.

Nederland is momenteel de belangrijkste toeristische markt voor Curaçao. Tot eind oktober 2024 heeft het eiland ruim tweehonderdduizend Nederlandse toeristen verwelkomd, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door het organiseren van dergelijke educatieve reizen versterkt het CTB de banden met deze cruciale markt en bevordert het de promotie van het eiland in Nederland.

Op de eerste dag van hun bezoek maakten de reisadviseurs een rondrit met een Tuk Tuk door het hart van Willemstad. Ze proefden de lokale keuken bij Plasa Bieu en bezochten diverse accommodaties voor inspectie. In de komende dagen staan bezoeken aan verschillende hotels, restaurants en toeristische attracties op het programma, evenals activiteiten zoals een jeepsafari, zwemmen bij Playa Daaibooi en een boottocht tijdens zonsondergang.

Het ontvangen van reisadviseurs, influencers en internationale pers is een strategie van het CTB om Curaçao te promoten. Deze trips bieden de deelnemers een diepgaand inzicht in het toeristische aanbod van het eiland en versterken de samenwerking tussen het CTB, lokale ondernemers in de toeristische sector en belangrijke stakeholders.

