Nederlandse schatkist profiteert fors van legaal online gokken

WILLEMSTAD – De legalisering van online gokken in 2021 heeft aanzienlijke financiële voordelen opgeleverd voor de Nederlandse schatkist. Volgens een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS zijn de inkomsten uit kansspelbelastingen vorig jaar meer dan verdubbeld, bijna de grens van 1 miljard euro bereikend.

Deze sterke toename is grotendeels toe te schrijven aan de introductie van legaal online gokken op websites met een vergunning. Naar schatting heeft ongeveer 1 op de 20 Nederlanders in het afgelopen jaar deelgenomen aan gokactiviteiten op dergelijke wettelijke platforms.

De beëindiging van de coronacrisis heeft eveneens bijgedragen aan de stijging van kansspelinkomsten, omdat Holland Casino en andere gokgelegenheden hun deuren weer volledig konden openen en gasten konden ontvangen. Hierdoor zijn de totale opbrengsten uit kansspelbelastingen aanzienlijk verhoogd.

Ondanks deze positieve trends benadrukt het CBS dat de inkomsten uit kansspelbelastingen en emissierechten slechts een fractie vormen van de totale overheidsinkomsten. In 2022 zijn alle belastingen en sociale premies samen goed geweest voor bijna 370 miljard euro. De totale overheidsinkomsten zijn met 9 procent gestegen tot 415,5 miljard euro, voornamelijk dankzij hogere inkomsten uit belastingen op bedrijfswinsten en verhoogde opbrengsten uit aardgas als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

Ook heeft het einde van de coronapandemie geleid tot verminderde uitgaven aan steunmaatregelen, waardoor het overheidstekort is afgenomen tot 1,4 miljard euro, oftewel 0,1 procent van het bruto binnenlands product. Dit staat in schril contrast met het tekort van 20,4 miljard euro in 2021.