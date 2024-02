Nederlandse secretaris-generaal van Defensie bezoekt ABC-eilanden

WILLEMSTAD – De secretaris-generaal van Defensie Maarten Schurink heeft afgelopen week een werkbezoek afgelegd op de ABC-eilanden. Hij sprak met medewerkers van de marine, landmacht en marechaussee die geplaatst zijn op de Caribische eilanden.

Met een kustlijn van ruim 900 kilometer, veel vlieg- en vaarverkeer maakt het een dynamisch gebied waarin de dreiging niet enkel hypothetisch is. Samen met de Kustwacht, douane, politie en omringende landen werkt Defensie samen om te zorgen voor veiligheid in het Caribisch gebied.

Secretaris-generaal Maarten Schurink geeft aan: “Juist in deze tijd waarin we ons voorbereiden op een ongewild conflict binnen vijf tot tien jaar hebben we elkaar nodig. In het Koninkrijk, en ook daarbuiten”.