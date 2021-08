Nederlandse studenten gaan minder naar het buitenland

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Er gaan minder studenten vanuit Nederland naar het buitenland om bijvoorbeeld stage te lopen. Nu er weer fysiek les zal worden gegeven op universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen, stevenen studenten af op een studiejaar zoals ze die kenden van voor corona.

Maar voor studenten die een stage of uitwisseling in het buitenland op de planning hadden staan, is dat even anders, meldt Trouw. Twee derde van de studenten geeft aan de buitenlandplannen te hebben uitgesteld, geannuleerd of ingekort onder invloed van de coronapandemie.

